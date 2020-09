Catherine Zeta Jones kimdir, kaç yaşındadır, doğum yeri neresidir?

CATHERİNE ZETA JONES KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Eylül.1969

Catherine Zeta Jones kaç yaşında : 51

Catherine Zeta Jones Kilo & Boy :

Catherine Zeta Jones Burcu : Terazi

Meslek : Sinema Oyuncusu

Catherine Zeta Jones doğum yeri : Swansea, Galler, İngiltere

CATHERİNE ZETA JONES BİYOGRAFİSİ

Catherine Zeta Jones, 25 Eylül 1969 tarihinde İngiltere’de Galler'in bir balıkçı köyünde doğmuştur. iki erkek kardeşi vardır. 4 yaşında Katolik kilisenin düzenlediği toplantılarda şarkı söyleyip dans eden küçük yıldız, 11 yaşına gelince sahneye çıktı. İlk önceleri küçük çaplı oyunlarda rol alan Jones, 13 yaşında ilk büyük deneyimini bir West End yapımı olan "Bugsy Malone" adlı bir müzikalde gerçekleştirdi.

16 yaşına geldiğinde David Merrick'in " 42nd Street " adlı oyununda başrol oynadı.

Daha çok televizyon dizilerinde gözüken Catherine Zeta Jones, 1990 yılında Fransız yönetmen Philip de Broca'nın 1990 yapımı "Scheherazade" adlı filminden hemen sonra televizyona transfer oldu. Aynı yıl içerisinde İngiliz televizyonlarının nostaljik dizisi "The Darling Buds of May"de rol aldı.

Hollywood'a geçtikten sonra 1992 yılında ABC kanalının sevilen filmi " The Young Indiana Jones Chronicles "da kalıcı bir rol kazandı. 1992 yılında Marlon Brando ile "Christopher Columbus: The Discovery" filminde oynadı. 1996 yılında da Billy Zane ile "The Phantom"da rol aldı.

Bu sırada ünlü yönetmen-yapımcı Steven Spielberg'in dikkatini çeken Catherine Zeta Jones, ilk ciddi başarısını Antonio Banderas ve Anthony Hopkins gibi dev oyuncularla birlikte 1998 yılında oynadığı "The Mask of Zorro" adlı film ile yaptı. Ardından Sean Connery ile birlikte "Entrapment" adlı filmin başrolünü paylaştı.

2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı “Aşkın Yaşı Yok / The Rebound” filminin Türkiye çekimlerinde oyuncu Saadet Aksoy da küçük bir rol aldı.

2011 yılında Bipolar teşhisi konulmuş. Manik depresif olarak da bilinen hastalık yüzünden akıl hastanesinde yatmıştır.

Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 tarihinde sinema oyuncusu Michael Douglas ile evlendi. 2013 yılında boşanma kararı aldılar ancak daha sonra boşanmaktan vazgeçtiler.

Dylan Michael ( d.8 ağustos 2000) ve Carys Zeta (d.20 nisan 2003) adında iki çocuğu vardır.

Catherine Zeta Jones Ödülleri :

2002 - BAFTA Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Chicago filmi ile

2002 - Akademi Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Chicago filmi ile

Catherine Zeta Jones Filmleri ve Dizileri :

Catherine Zeta Jones Oyuncu :

2020 - Texas Lullaby (Sinema Filmi)

2020 - Dali (II) (Sinema Filmi)

2020 - Vivaldi (Sinema Filmi)

2018 - 2019 - Queen America (Vicki Ellis) (TV Dizisi)

2017 - Kokain Annesi (Griselda Blanco) (TV Filmi)

2017 - Feud (Olivia de Havilland ) (TV Dizisi)

2016 - Dad's Army (Rose Winters) (Sinema Filmi)

2013 - RED 2 (Katja) (Sinema Filmi)

2013 - Hızlı ve Emekli 2 (Miranda Wood) (Sinema Filmi)

2013 - Bitik Şehir (Cathleen Hostetler) (Sinema Filmi)

2013 - Acı Reçete (Dr. Victoria Siebert) (Sinema Filmi)

2012 - Rock Of Ages (Patricia Whitmore) (Sinema Filmi)

2012 - Playing for Keeps (Denise) (Sinema Filmi)

2012 - Bahse Var Mısın? (Tulip Heimowitz) (Sinema Filmi)

2010 - Dali (Gala Eduard Dali) (Sinema Filmi)

2009 - Aşkın Yaşı Yok (Sandy) (Sinema Filmi)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - The 80th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2007 - Öldüren Cazibe (Mary McGarvie) (Sinema Filmi)

2007 - Aşk Tarifi (Kate Armstrong) (Sinema Filmi)

2005 - Zorro Efsanesi (Elena) (Sinema Filmi)

2004- The 76th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2004 - Terminal (Amelia Warren) (Sinema Filmi)

2004 - Oceans Twelve (Isabel Lahiri) (Sinema Filmi)

2003 - Sinbad: Yedi Denizler Efsanesi (Marina (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2003 - Dayanılmaz Zulüm (Marylin Rexroth) (Sinema Filmi)

2002 - Chicago (Velma Kelly) (Sinema Filmi)

2001 - Gözde Çift (Gwen Harrison) (Sinema Filmi)

2000 - Traffic (Helena Ayala) (Sinema Filmi)

2000 - Sensiz Olmaz (Charlie Nicholson) (Sinema Filmi)

1999 - Perili Ev (Theo) (Sinema Filmi)

1999 - Kurda Tuzak (Virginia Baker) (Sinema Filmi)

1998 - Zorro (Elena Montero / Elena Murrieta) (Sinema Filmi)

1996 - Kızıl Maske (Sala) (Sinema Filmi)

1996 - Titanic (III) (Isabella Paradine) (mini TV Dizisi)

1995 - Catherine the Great (Catherine II) (TV Filmi)

1995 - Blue Juice (Chloe) (Sinema Filmi)

1994- The Return of the Native (Eustacia Vye) (Sinema Filmi)

1994 - The Cinder Path (Victoria Chapman) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

1993 - Splitting Heirs (Kitty) (Sinema Filmi)

1992 - The Adventures of Young Indian... (Maya) (Sinema Filmi)

1992 - Christopher Columbus: The Disc... (Beatriz) (Sinema Filmi)

1991 - The Darling Buds Of May (Mariette) (TV Dizisi)