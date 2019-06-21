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  3. Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir binanın çatı katında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamaş'ın Danışman Mahallesi Kıran Küme Evlerinde bir binanın çatı arasında mahsur kalan 3 baykuş yavrusunu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 baykuş yavrusu Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bir süre rehabilitasyon görecek olan yavru baykuşlar daha sonra doğaya salınacak.

Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Çatı arasında mahsur kalan yavru baykuşlar kurtarıldı

Kaynak: İHA

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