Çatı katında kabus dolu anlar! Lise öğrencisi bıçak zoruyla kaçırılıp, günlerce rehin tutuldu

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi bıçak zoruyla kaçırılarak bir binanın çatı katında günlerce rehin tutuldu. Kabus dolu günler yaşayan 14 yaşındaki çocuk donma tehlikesi yaşadı.

BIÇAK ZORUYLA KAÇIRDI

Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde yaşanan olayda E.A. (14), okuldan tanıdığı M.A. (17) tarafından zorla alıkonuldu. İddiaya göre M., E.'ye attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı. Tehditlerden korkan E.A., 17 yaşındaki M.A. ile buluşmak zorunda kaldı. Genç kız bıçak zoruyla kaçırılarak günlerce bir binanın çatısında rehin tutuldu. Öte yandan E.'den bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu. E.A., M.A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. M.A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi.

"GECELERİ ÇOK SOĞUKTU"

Kabus dolu günler yaşayan E.A. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık. Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu. Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."

KIZIN BABASINA BAŞLIK PARASI TEKLİF ETMİŞLER

Baba A.A. ise, kızım kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.