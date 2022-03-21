Çatı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çatı Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Çatı Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Çatı Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çatı Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çatı Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

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Çatı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Çatı Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Çatı Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çatı Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çatı Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.48

Meslek Adı :

Çatı Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, çatı sistemleri projelerini çizen, projeyi okuyan, çatı alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde ahşap çatı yapımı, panel tipi, örtü tipi, kiremit tipi ve parçalı çatı kaplama ve çatı yalıtımı işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çatı Sistemleri Teknisyeni ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ahşaba ek ve geçmeler yapmak,

b) Ahşap dikdörtgen kesitli kolon kalıbı yapmak,

c) Ahşap oturtma çatı makası yapmak,

d) Düz yüzeye kaba ve ince sıva yapmak,

e) Düz sıralı tuğla duvar örmek,

f) Düz yüzeye seramik karo kaplama yapmak.

g) Yapı teknik ve temel mesleki çizimleri yapmak,

h) Temel mesleki hesapları yapmak, i) Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı yapmak,

j) Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı detaylarını çizmek,

k) Çatılarda yalıtım detaylarını çizmek,

l) Çatılarda kaplama, ısı ve su yalıtımı yapmak,

m) Çatı saçakları, kollektörler ve yağmur iniş borularının montajını yapmak.

n) Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizmek,

o) Bilgisayarla plan, kesit, görünüş, çatı tanzim ve detay çizimlerini yapmak,

ö) Yapı maliyet hesapları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

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