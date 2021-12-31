Çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 31 Aralık 2021 Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

31 ARALIK 2021 CUMA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzey batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Akdeniz’de fırtına, Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, akşam saatlerinde 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Batı ve Orta Akdeniz'de yer yer 3,5 m, Görüş: Orta, fırtına ve kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.