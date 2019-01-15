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Çatı yola uçtu

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada bir evin çatısı yola uçtu.

Çatı yola uçtu

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada bir evin çatısı yola uçtu.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Uzunali Mahallesi Kırk Meşe mevkisinde meydana geldi. Çamaş-Gürgentepe yolu üzerindeki Mustafa Türkmen'e ait 3 katlı binanın çatısı aşırı rüzgarda koparak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle Çamaş-Gürgentepe yolu trafiğe kapanırken, ekipler yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

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