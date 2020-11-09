Çatıda Tik Tok çekmek isteyen kızlar görenleri hayrete düşürdü!
Bursa’da 3 genç kız, canlarını hiçe sayarak eski bir binanın çatısına çıkarak Tik Tok videosu çekmek istedi. Eski yapının üzerinde rahat tavırlar sergileyen kızların o anları ise bir başka kişinin cep telefonu kamerasına anbean böyle kaydedildi.
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09 Kasım 2020 Pazartesi 12:20
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