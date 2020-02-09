Çatıdaki kar kütlesi kazaya yol açıyordu

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken aşırı kar ve sarkıklar tehlike oluşturmaya başladı. 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi kazaya yol açıyordu.

Ordu geneli ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar ve sarkıklar vatandaşlar için tehlike oldu. İlçenin Kadere Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşların geçişi sırasında yere düştü. Kimsenin burnu bile kanamadığı olay sonrası vatandaşlar polisi ve itfaiyeyi aradı. Kısa sürede binanın üzerinde biriken karı temizleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri çatıdaki kar birikintisine müdahale ederken olası bir kazaya karşı da Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri de önlem aldı.

Vatandaşlar uyarıldı

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı sonrası çatı kenarında yürüyen vatandaşların dikkatli olunması konusunda yetkililer uyarılarda bulundu. Özellikle bina diplerinde yürüyen vatandaşların sarkıklara ve düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Kar yağışı vatandaşları da sevindirdi

Ordu geneli ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı bazı vatandaşları da sevindirirken bazıları ise kar yağışının tadını çıkardı. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, İskele ve yüksek yerlerde fotoğraf çekinen vatandaşlar iki gün aralıksız süren kar yağışının tadını çıkardı.

Kaynak: İHA