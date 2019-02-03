Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin terasını çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Bitlis'te bir binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü kafenin teras kısmının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, büyük bir gürültüyle alt katında bulunan kafenin teras kısmına düştü. İçerisinde 3'ü asker 8 kişinin bulunduğu kafenin teras kısmı çökerken, altında bulunanlar ise yaralandı. Yaralılardan Tayfun Sulak (22) hayatını kaybederken, 3'ü asker 7 kişi ise ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, olay yerinde incelemelerde bulunarak, hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Vali Çağatay, Bitlis'te kış mevsiminin zorlu geçtiğini belirterek, "Üzücü bir olay yaşandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 7 vatandaşımız da yaralandı. Bu üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA