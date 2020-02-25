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Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi'ne ait 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar, havanın ısınmasıyla birlikte, kayarak düştü. Bu sırada çevre sakinleri büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, düşen karın, yolun karşı tarafından bulunan iş yerlerine de dolduğu gözlendi.

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Kaynak: DHA




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