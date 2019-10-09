Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Pamukov ilçesinde çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan un fabrikasında çatı tamiratı yapan İsmail Akdeniz isimli vatandaş eternetin kırılması sonucu 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaş Geyve Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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