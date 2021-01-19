Çatıdan gelen gürültüye bakmaya gitti! Kanlar içinde kalan adam hastanelik oldu

Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde 68 yaşındaki Remzi Arslan, gelen gürültüyü kontrol etmek amacıyla çatıya çıktı. Kapıyı açtığı sırada bir anda karşısına çıkan hırsız, ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan adam tedavi için hastaneye kaldırılırken polis ise hırsız ile ilgili soruşturma başlattı.