Çatıdan gelen gürültüye bakmaya gitti! Kanlar içinde kalan adam hastanelik oldu
Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde 68 yaşındaki Remzi Arslan, gelen gürültüyü kontrol etmek amacıyla çatıya çıktı. Kapıyı açtığı sırada bir anda karşısına çıkan hırsız, ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan adam tedavi için hastaneye kaldırılırken polis ise hırsız ile ilgili soruşturma başlattı.
Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı yayınlandı | Ekip, Ali Vefa'yı dışlıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni hanımağa geliyor!
19 Ocak Hava Durumu | Soğuklar etkisini sürdürüyor!
Halk otobüsünün kopan lastiği az daha canından ediyordu!
19 Ocak 2021 Salı 09:44
Benzer Videolar