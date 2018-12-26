İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan 80 yaşındaki Rahmi Yücel, bastığı ondulinin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan birinci katın beton zeminine düştü. Ağır yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.