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  3. Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor.

Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatılarda biriken karlar vatandaşa ekmek parası oluyor.

Aylardır etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karların temizliği vatandaşlara da ekmek kapısı oluyor. 6 katlı binalara çıkarak kar temizliği yapan vatandaşlar, günlük ortalama 70- 80 TL kazanıyor. Çatı temizleyen bir işçi, "Kışın soğuk havaların ardından sıcak havayı fırsat bilerek 6 katlı binalar olmak üzere tüm çatıları temizliyoruz. Düşme ihtimalimizde var ama mecburuz çünkü evimize ekmek götürmek zorundayız. Helal para kazanmak olsun da iş ne olursa olsun yaparız" dedi.

Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Çatılarda biriken karlar ekmek kapısı oluyor

Kaynak: İHA

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