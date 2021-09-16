Çatıya çıkıp intihar etmek istedi! Bir bardak çay genci hayata döndürdü

Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Hakan Y. isimli bir genç 3 katlı apartmanın çatı katından intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gerekli önlemleri alsa da bir türlü genci ikna edemedi. Ardından çatıya gelen komşusunun bir bardak çay ikramından fırsat bulan kişiler, genci intihar etmekten son anda kurtardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510 Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda ikamet eden Hakan Y. isimli genç oturduğu apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunmaya başladı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

ANNE VE NENESİ ÇATIDAN İNMESİNİ İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan Hakan Y.'yi ikna etmek üzere komşuları yanına çıktı. Bu arada olup bitenden habersiz polis ekiplerini bina önünde gören Hakan Y.'nin annesi ve nenesi, ne olduğunu anlamaya çalışırken, oğlunun çatıda olduğunu fark etti. Zaman zaman oğluna bağıran anne ve nenesi ise çatıdan inmesini istedi. Annesi ise oğlunun kendini atması durumunda kendisinin de atacağını belirterek eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

BİR BARDAK ÇAY HAYATINI KURTARDI

Daha öncede intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Hakan Y.'yi ikna etmek isteyen komşuları ve akrabaları binanın çatısında uzun süre dil döktü. Tüm çabalara rağmen tehlikeli bölgeden uzaklaşmayan şahıs için olay yerine itfaiye ekibi istendi. Bu sırada Hakan Y. ile konuşan Mehmet isimli komşusu aşağından bir bardak çay istedi. Komşulardan alınarak yukarı çıkarılan çay bardağı içmesi için gence uzatıldı.

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANILDI

Kendisine uzatılan çayı içmek için bardağa uzanan Hakan Y.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan komşuları kendisini tutarak kenara çekti. Polis ekipleri tarafından çatıdan indirilen Hakan Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.