Çatlak ve kayma yaşanan yolda çalışmalar başlıyor

Karaköprü'de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan'da itibaren başlatılan fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.

Kış aylarında etkili olan sağanak yağmurlar sonucunda Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Abdülkadir Badıllı bulvarındaki yolda çökmeler oluştu. Göreve geldiği günden bu güne konu ile ilgili çalışma başlatan Başkan Beyazgül, bu gün çökmelerin yaşandığı yolu inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İncelemeler kapsamında Mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu ile görüşen Başkan Beyazgül'e mahalle sakinleri teşekkür etti.

Bölgede Çalışmaların yarından itibaren başlayacağını belirten Başkan Beyazgül konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karaköprü ikinci 35 metrelik yolda bulunan Abdülkadir Badıllı Bulvarında AK Parti İl Başkanımız ve Karaköprü Belediye Başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. 1 Nisan'da mazbatamızı aldıktan sonra teknik arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı yürüttük. Kısa bir süre içerisinde bu yolun ihale sürecini başlattık. Bölgeye bu akşam itibari ile iş makinelerimiz gelecek ve yarından itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Bu yıl yağan yağmurlar nedeniyle bir kısım kırsal yollarımızda da çökmelerden dolayı revizyon çalışmaları başlattık. Göreve gelir gelmez kollarımızı sıvayarak bu tür sorunlar için çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız belirli bir dönem mağdur oldu ama şimdi inşallah bu mağduriyetlerini gidereceğiz. 120 günlük bir yapım süresi var ve 120 gün sonra burası inşallah eskisinden daha güzel olacak" diye konuştu.

Öte yandan incelemelerinde Başkan Beyazgül'e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Büyükşehir Belediyesinin teknik ekipleri eşlik etti.

Kaynak: İHA