Çatlaklar oluştu! 4.2'lik deprem sonrası Pendik'te bulunan hasarlı iki bina boşaltıldı

İstanbul'da 19 Haziran Cumartesi günü saat 15.10 sıralarında meydana gelen deprem dolayısıyla Pendik'te bulunan 2 bina boşaltıldı. AFAD'ın şiddetini 3,9 Kandilli Rasathanesi'nin ise 4,2 olarak duyurduğu depremde, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı binanın tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi.

DEPREMİN ARDINDAN DUVARDAN SESLER GELDİ

Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'taki binada yaşayanlar, deprem sonrası duvarlardan ses gelmesi üzerine durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi.

Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada inceleme yaptı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.

Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.