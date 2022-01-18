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Çatra Patra ne demek, TDK'ya göre Çatra Patra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çatra Patra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çatra Patra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çatra Patra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çatra Patra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çatra Patra ne demek, TDK'ya göre Çatra Patra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çatra patra ne demek? Çatra patra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çatra patra kelimesi. Peki çatra patra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çatra patra nedir, çatra patra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇATRA PATRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çatra patra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çatra patra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çat pat

ÇATRA PATRA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bülbül gibi İtalyanca, Fransızca, çatra patra Türkçe konuşuyor.

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