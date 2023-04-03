Caue Raphael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caue Raphael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Caue Raphael kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caue Raphael ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.