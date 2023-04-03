Caue Raphael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caue Raphael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caue Raphael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Caue Raphael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Caue Raphael 26 Nisan 2004 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cauê Raphael de Souza Soares şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Caue Raphael Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guarani Futebol Clube (SP) U20 futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) U20 takımına 24 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Caue Raphael'nin Guarani Futebol Clube (SP) U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Caue Raphael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Caue Raphael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Mart 2022 yılında Athletico U20
1 Nisan 2022 yılında Guarani U20
1 Şubat 2023 yılında Athletico U20
24 Mart 2023 yılında Guarani U20
Caue Raphael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Caue Raphael şuan Guarani Futebol Clube (SP) U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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