Çav Bella’nın hatırlattıkları!

Allah En Büyüktür nidalarının yükseldiği camilerden “Bir sabah, uyandığımda /İşgalcileri buldum” şeklinde başlayan ve faşist rejimlere karşı direniş marşı olarak ortaya çıkmış olan Çav Bella’nın okutulması nasıl bir amaca hizmet etmektedir?

Kılıçdaroğlu’nun Twitter'dan bu olaya karşı "İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz." diye yaptığı açıklamanın satır aralarına baktığımızda, Camilerden Sala okunmasına, Dua edilmesine, fetih Suresinin okunmasına da karşı olduğunu da görmekteyiz.

Özgürlükleri sadece kendisi için olduğu sürece özgürlük olarak görmekte herhangi bir sakınca görmeyen CHP acaba iktidara gelebilse bizlere nasıl bir özgür dünya yaşatma niyetindedir. Unutanlara, bilmeyenlere, okumayanlara, hatırlamak istemeyenlere 23 yıllık tek partili CHP yönetiminin;

30 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe ezanı 30 Ocak 1932 Fatih camii’nde okuttuğunu, 3 Şubat 1932 tarihindeki kadir gecesinde Ayasofya Camii'nde Türkçe Kuran, tekbir ve kamet okuttuğunu, 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri tarafından ezanın Türkçe okunmasına karar verdiğini, 6 Mart 1933'te tarihinde salanın Türkçe okunmasına karar verdiğini, 1941 yılına ise İsmet İNÖNÜ yönetimindeki CHP tarafından çıkartılan yasa ile arapça ezan okuma yasağı ve Arapça ezan okuyanlara kamet getirenlere üç aya kadar hapsedilecek ve 10 liradan 200 liraya kadar para cezası getirildiğini hatırlatmak isteriz.

Demokrat parti iktidara geldikten bir ay sonra yani 16 Haziran 1950 tarihinde yeni bir yasa çıkartarak Arapça Ezan okunması yasağını kaldırmış ve ezan dilini serbest bırakmıştır.

Kendi halkının en kutsalı olan İslam Dininin dini özgürlüklerine bile bu denli karşı olup savaş açan ve Arapça ezan okuyanları hapse koyan bir zihniyet tabi ki camilerden Sala, Fetih suresi okunmasına ve dua edilmesine karşı çıkacaktır. Çünkü din ancak onların algıladığı ve istediği şekilde yaşanabilir, çünkü özgürlük sadece kendileri için özgürlüktür, kendi düşünceleri uygun her şey özgürlük kapsamındadır. Kendi fikriyatlarına zikriyatlarına dünya görüşlerine uymayan fakat halk tarafından benimsenmiş tüm dini ahlaki toplumsal değerler onlar için çağdığı gerici zihniyet olarak nitelendirilerek yasak kapsamına alınabilir.

“Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim” zihniyetine sahip kişileri parti içerisinde beslemekte bir sakınca görmeyen zihniyet sizce iktidara gelir ise camilerden minarelerinden hangi sedalarının yankılanmasına cevaz verecektir!