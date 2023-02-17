Cavafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cavafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cavafe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cavafe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cavafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cavafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cavafe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cavafe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cavafe 25 Nisan 1999 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Küba,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Vázquez Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cavafe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tibet Sports 360 yapmaktadır. Cavafe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cavafe'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cavafeboyu ve yaşı kaç

Cavafe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cavafe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Cavafe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cavafe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2018 yılında San Fernando

31 Ocak 2019 yılında AD Alcorcón B

14 Ocak 2020 yılında Unionistas CF

30 Haziran 2020 yılında AD Alcorcón B

3 Ocak 2021 yılında Navalcarnero

30 Haziran 2021 yılında AD Alcorcón B

27 Ağu 2021 yılında Bergantiños FC

18 Ocak 2022 yılında CD Tudelano

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Cavafe kimdir

Cavafe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cavafe şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Cavafe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cavafe nereli

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