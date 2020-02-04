Cavaliers, Cedi'ye rağmen Knicks'e boyun eğdi
NBA'de dün gece karşı karşıya gelen Cavaliers - Knicks maçında heyecan doruktaydı. Cleveland Cavaliers, takımın yıldızı, milli gururumuz Cedi Osman'ın 15 sayılık katkısına rağmen, 139-134'lük bir sonuçla New York Knicks'e mağlup oldu.
Oynanan Cleveland Cavaliers ve New York Knicks karşılaşmasında, Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, gösterdiği harika performansa rağmen yenilgi yaşadı...
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Knicks, konuk olduğu Cavaliers'ı, uzatma sonunda 139-134 mağlup etti.
Knicks'i galibiyete, 17 sayı, 15 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Elfrid Payton, 26 sayı kaydeden Marcus Morris ve 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Julius Randle taşıdı.
15 SAYI, 4 RİBAUNT, 2 ASİST
Cavaliers'ta 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza atan Kevin Love ve 29 sayı, 7 asist üreten Collin Sexton'ın performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 103-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 100-112
Washington Wizards-Golden State Warriors: 117-125
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 115-123
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 119-97
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 137-106
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 96-82
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 113-109
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 108-105
HABERE YORUM KAT