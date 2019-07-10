Çavdarhisar’da yaz Kur’an kurslarına ilgi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yaz kuran kursları yoğun ilgiyle başladı.

Açılan kursun 2 ay boyunca açık kalacağını dile getiren Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, "İlçemizdeki 100. yıl İlkokulunda Elif-Ba kursumuz başladı. Bu kurslarımıza ilkokul ve ortaokul seviyesinde olan öğrencilerimiz geliyor. Kurslarımızda çocuklarımıza önce kısmi olarak öğrenebildikleri kadar Elif- Ba öğretiyoruz. Ondan sonra ilmihal bilgileri veriyoruz. Bir de Peygamber efendimizin hayatıyla alakalı siyer dersi veriyoruz. Peygamberimizin güzel ahlakını onlara anlatıyoruz. Çocuklarımız kuran ahlakıyla, İslam ahlakıyla, Peygamberimizin ahlakıyla yetiştirme gayesi maksadıyla bu kurslarımız açıldı ve devam edecek. Allah nasip ederse bu kurslarımız 2 ay sürecek" dedi.

Kaynak: İHA