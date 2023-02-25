Cavid Tagiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cavid Tagiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cavid Tagiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cavid Tagiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cavid Tagiyev 22 Temmuz 1992 tarihinde Tovuz şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Cavid Qabil oğlu Tağıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cavid Tagiyev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cavid Tagiyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cavid Tagiyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cavid Tagiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cavid Tagiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cavid Tagiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cavid Tagiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Turan Tovuz

1 Temmuz 2014 yılında Karabağ

30 Ağustos 2016 yılında Zira FK

1 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında FK Sabail

20 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Cavid Tagiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cavid Tagiyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cavid Tagiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Turan Tovuz (bis 2008)

Azerbaycan takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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