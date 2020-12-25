Gündem yaratan haberleri ve yazılarıyla adından söz ettiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Süleyman Sarılar'ın canlı yayında Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamanın ardından Olay TV kapandı. Süleyman Sarılar'ın açıklaması sonrası Cavit Çağlar merak konusu oldu. Peki Cavit Çağlar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Olay TV kimin? İşte ayrıntılar...

CAVİT ÇAĞLAR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cavit Çağlar, 1944′te Gümülcine'de dünyaya gelmiştir.

Cavit Çağlar Aslen Batı Trakya Türkleri'ndendir.

Ailesi Muhacir olarak 1946 senesinde Türkiye'ye kaçıp Akhisar'a yerleşmiştir. Maddi sıkıntı yüzünden benzincide çalışıp, araba camı sildiğini söylemiştir. Babası 1961 senesinde veremden vefat eden Cavit Çağlar, liseyi bitirdikten sonra 1963 senesinde ailesi ile İstanbul'a taşındı ve Cavit Cağlar Mahmutpaşa'da dayısının ayarladığı bir işte tezgâhtarlık yaparak işe başladı. Dönemin zengin Musevi tüccarlarından tekstil mesleğini öğrendiğini ve Sultanhamam üniversitesinden mezun olduğunu söylemiştir fakat Aksiyon dergisinin Sultanhamam ile ilgili bir yazısında İstanbul’da kaldığı iki üç sene içinde İrfaniye Çarşısında astar sattığı belirtilmiştir.

1967′de babasından kalan 16 bin lirayı sermaye yaparak arkadaşı Sebahattin ile Bursa’da Uygun İpek isimli bir firma kurmuştur ve Yapı Kredi Bankası AŞ'ten 75 bin liralık ilk kredisini almıştır. Aynı sene Ankara’da askerlik yaparken dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural’ın kendisini çok sevmesi sebebi ile süresiz izin kağıdı verdiğini ifade etmiştir. 1968 senesinde Adalet Partisi Gençlik Kolları’na katılmıştır. 1970 senesinde 24 yaşında Nursal Hanım ile evlenip dayısı Şükrü Şankaya ile ortak olup kumaş ticaretine başlamıştır. Dayısı Şükrü Şankaya 1973-1974 sezonunda Bursaspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmiştir. Çağlar’ın kendi deyimiyle yükselişe geçtiği dönem 1977-1980 arası dönemdir, o dönem için, “Bana enflasyon zengini diyebilirsiniz” demiştir.

Dayısıyla birlikte Nergis Tekstil isimli şirketi 1979′da kurdu. 1983 yılında Yeşim Tekstil’i kurdular. 1980′li yılların sonuna gelindiğinde 30 şirket ve 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronuydu. 10 Ocak 1982 senesinde Bursaspor başkanı olunca halk tarafından tanındı.

CAVİT ÇAĞLAR'IN SİYASİ HAYATI

Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cavit Çağlar’ı 1980 sonrasında siyaset yasağı altında bulunduğu bir dönemde Süleyman Demirel ile tanıştırır. Bu dönemde Cavit Çağlar’ın iddiasına göre Demirel’in işsiz kalan arkadaşlarına; sekiz bakana; fabrikalarında iş vermiştir. Özal'ın Cavit Çağlar’a 1982'de siyasete katılma ve parti kurma teklifi götürdüğü iddia edilmiştir ama Demirel onun siyaset dünyasına girmesini sağlamıştır ve sonraları manevi oğlu olarak anılmaya başlanmıştır.

1987′de Bursa'dan DYP milletvekilli seçildi fakat bu ANAP iktidarı döneminde sıkıntı yaşamıştır. Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben DYP iktidara geçince Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olmuştur.

"Demirel'in kara gün dostuyum, servetim ona feda olsun" diyen Cavit Çağlar 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben kurulan hükûmette Demirel tarafından bakan yapılmıştır. 1991-1992 yıllarında Cavit Çağlar Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısında koalisyon ortağı Erdal İnönü’yü soluna oturturken, sağına da Cavit Çağlar'ı oturtmuştu.

OLAY TV KİMİN?

Süleyman Sarılar, Olay TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Nevşin Mengü, "Olay Tv'nin patronu kim? o konuda bir kafa karışıklığı oldu, Cavit Çağlar ile Hüseyin Köksal arasında bir anlaşma var ve bunun bozulduğunu mu anlıyoruz geldiğimiz noktada?" diye sordu. Süleyman Sarılar da konuya ilişin açıklamada bulundu.

Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Olay TV'nin bütün yayın hakları lisansı Cavit Çağlar'da, yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Bu kanalı hayata geçirmek için çok iyi niyetle, ülkenin kutuplaşmış ortamında herkese eşit mesafeli yayın için bir araya geldiler. Aslında şirketin tamamı, OLAY TV'nin hisseleri ve lisansı Cavit Çağlar'a ait. Şimdi ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey de Cavit Beyle ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü; bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. Cavit Bey, iktidardan ağır baskı olduğunu söyledi. "

Olay TV’nin kapandığını belirten Sarılar, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi. Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'ın "Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim. Başka bir kadro ile devam et, baskısı gördüm" dediğini de aktardı.

OLAY TV KAPANDI

Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV ekranı bu akşam kapandı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'ye yaptığı açıklamada "Cavit Bey, 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, dedi kendisi. Devam edemeyeceğim’ dedi. Cavit bey iktidarı işaret etti. Bu nedenle Olay TV yayınını sonlandırıyor” ifadelerini kullandı. yaptı. Sarılar, yayın hayatına devam etmek için alan arayışlarının sürdüğünü belirterek "Burada çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz" dedi.

Ardından Ankara ve İstanbul stüdyolarından çalışan basın emekçileri de yayına katılarak alkışlarla izleyicilerine veda ettiler. Daha sonra ekran karartıldı.

CAVİT ÇAĞLAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Olay TV'nin kapanmasının ardından açıklamalarda bulunan eski bakanlardan iş insanı Cavit Çağlar, “Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim” dedi.

Cavit Çağlar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.

Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim.

Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

HÜSEYİN KÖKSAL KİMDİR?

Hüseyin Köksal, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Karsal Örme firmasının 2016 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Trabzon’da peştamal boyama işi ile sektördeki yolculuğuna başlayan firma sahipleri ardından 1995 yılında Karsal Örme’yi İstanbul Beylikdüzü’nde kurdu.

Günümüzde Tekirdağ Çorlu’da bulunan 35 bin metrekareden oluşan modern tesislerinde faaliyetlerine devam eden firmanın bünyesinde 400 kişi çalışıyor.

İkinci kuşak aile fertlerinden olan, firmanın Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Köksal’ın vefatının ardından ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak dümeni devralan Hüseyin Köksal, bugün firmanın yeni pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.