Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var"
IHAAW113409-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi.
IHAAW113409-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi. 10.01.2019 11:34:09 TSI NNNN
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