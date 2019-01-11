İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var"

Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var"

IHAAW113409-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi.

Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var"

IHAAW113409-SIY/10-01-2019 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir" dedi. 10.01.2019 11:34:09 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.