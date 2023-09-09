Çavuşoğlu: “ALKÜ’ye desteklerimiz devam edecek”

Önceki dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çavuşoğlu, üniversitede yapılan çalışmaları ve projeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

2023-2024 Akademik Yılının başlamasına sayılı günler kala Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) yeni projelerdeki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ'deki projeleri Dışişleri Bakanlığı döneminde yakından takip eden Dışişleri Eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek, daire başkanları, idari ve akademik personel de yer aldı.

Dışişleri eski Bakanı ve Milletvekili Çavuşoğlu, üniversitede yapılacak yeni projeler hakkında Rektör Türkdoğan'dan detaylı bilgi aldı. ALKÜ'nün kuruluşundan bu yana Alanya için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Üniversitemizin gelişmesi için kurulduğu günden yana desteklerimizi esirgemedik. ALKÜ, verdiği eğitim ve öğretimle bölgenin gözde üniversitesi olmayı başarırken, öğrencilerin de tercihlerinde ilkler arasında olduğunu görüyoruz. Şehrimizin markası olan Üniversitemizin, özellikle turizm, sağlık ve spordaki başarıları bizlere büyük gururlar sunuyor. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin bilimin ışığında daha kaliteli ilerlemesi için başta Sayın Rektörümüz ve ALKÜ ailesinin çalışmaları bizleri onurlandırıyor. Ülkemizin Yüzüncü Yılı gururuyla Üniversitemize desteklerimiz tüm hızıyla devam edecek. ALKÜ, Alanya'mızın markası ve dünyaya acılan bilim kapısı olma yolunda da hızla zirveye çıkacağına inancımız tamdır. Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi için bizlerle birlikte yoğun çaba sarf eden Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim" dedi.

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Ziyarette, Rektör Türkdoğan, 875 bin metrekarelik alanla Alanya'nın en büyük yerleşkesi olacak Cikcilli Yerleşkesi ve yerleşkeye temeli atılan Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası hakkında bilgi aktardı. Cikcilli Yerleşkesinin öğrencilerin hizmetine girmesi için çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Dışişleri eski Bakanı ve Milletvekili Çavuşoğlu, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Yeni akademik yılın başlamasına sayılı günler kala öğrenciler için yapılacak projeler hakkında da bilgi alan Dışişleri eski Bakanı ve Milletvekili Çavuşoğlu, özellikle öğrencilerin barınma imkanlarının artırılması için yapılacak projeleri değerlendirdi. Rektör Türkdoğan, daha sonra merkezi derslikler ve idari ofisler binasının önümüzdeki günlerde hizmete açılacağının müjdesini de verdi. Rektör Türkdoğan, Dışişleri eski Bakanı ve Milletvekili Çavuşoğlu'na, yerleştirme sayılarındaki başarı oranları, Cikcilli, Kestel, Gazipaşa ve Akseki Yerleşkelerindeki son çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

ALKÜ'nün daha güzel yarınları için bilimsel çalışmaları ve projelerine tüm hızıyla devam edeceğini söyleyen Rektör Türkdoğan, aynı zamanda fiziki yapıların da büyüdüğüne işaret etti. Son yapılan çalışmalarla ALKÜ öğrencilerine sunulan imkanların genişletilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Rektör Türkdoğan, "Bölgemizin, turizm, sağlık ve spor yatırımlarına ALKÜ olarak desteklerimizi hızla sürdürürken yeni projeler de üretiyoruz. Her geçen gün daha da kaliteli öğretim hedefi belirleyen üniversitemizde öğrencilerimize son teknolojik imkanlar sağlıyoruz. Öğrencilerimize daha parlak bir gelecek sunmak için aynı zamanda bölge paydaşları ile sürekli projeler geliştiriyoruz ve iş birlikleri yapıyoruz. Yeni dönemde de öğrencilerimizin en kaliteli eğitimi alması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarımız, başta Dışişleri eski Bakanımız ve Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve değerli Alanyalı hemşehrilerimizin destekleriyle başarıya ulaşıyor. Bakanımız Çavuşoğlu'na üniversitemize yaptığı tüm katkılardan ve ziyaretlerinden dolayı can-ı gönülden teşekkürler ederim" dedi. Ziyaretin ardından Dışişleri eski Bakanı ve Milletvekili Çavuşoğlu, Rektör Türkdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)