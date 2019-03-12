Çavuşoğlu: Artık İsrail'in pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor (2)

ÇAVUŞOĞLU, TÜRK-İNGİLİZ TATLIDİL FORUMU İNGİLİZ EŞBAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Hotel'de düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında İngiliz eşbaşkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti. Kabulde, bu yıl Efes-Kuşadası'nda düzenlenmesi öngörülen 8'inci Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun tarihi ve forumda tartışılacak konular ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ikinci teması ise Yunanistan Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis ile oldu. Çavuşoğlu, Bokayannis ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

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DHA