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Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde, adil yaklaşım temelinde Avrupa Birliği (AB) ile...

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni dönemde, adil yaklaşım temelinde Avrupa Birliği (AB) ile samimi, pozitif ilişki kurabilmeyi ve AP'nin bu noktada önemli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA




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