Çavuşoğlu: Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağına karşı saygısızlık yapan Yunan AP milletvekili Lagos hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın sağcı Altın Şafak Partisi eski üyesi, bağımsız AP milletvekili Lagos, Yunanistan vatandaşlarının durumunun konuşulmadığını belirtti ve "Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" dedi.Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu aktaran Lagos, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını öne sürdü.

Konuşmasına devam eden Lagos Türkiye'ye değindi ve "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." şeklinde ırkçı bir konuşma yaptıktan sonra Türk bayrağını yırttı.