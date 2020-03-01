Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan Bozkır'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığı onaylanan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Çavuşoğlu, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adaylığını Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday gösterdiğimiz Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına adaylığı onaylandı, haziranda ilan edilecek. İlk defa bir Türk'ün üstleneceği bu önemli görev için Volkan Ağabey'i gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA