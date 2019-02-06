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Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

Kaynak: İHA

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