Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.