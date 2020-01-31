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Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA



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