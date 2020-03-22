Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT