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  3. Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (3)

Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk...

Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (3)

DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı "Yüzleşme" dizisi setini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ardından Türkiye-Rusya dostluğuna hizmet eden Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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