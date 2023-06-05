Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı.

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Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletiyorum.

(Mevlüt Çavuşoğlu ile) Kendisiyle arkadaşlarımız Bilkent Üniversitesinde aynı sıralarda başladı. Kendisi devlet adamı ve insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur."

Çavuşoğlu, görevini Hakan Fidan'a devretti, 101 yıl sonra ilk defa asker kökenli bir bakan göreve gelmiş oldu

Devir teslim töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şu sözleri söyledi:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın demokratik hakları kullanması için sandığı hep birlikte götürdük. Her adımı milletimiz için yaptık. Şimdi, bayrağı devretme sırası bize geldi. 8 yıl 6 ay taşıdığım Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'a devrediyorum.

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik.

Her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım.

Bütün mesai arkadaşlarımın her birine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir."

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