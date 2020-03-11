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Çavuşoğlu, Haiti'nin yeni Dışişleri Bakanı Joseph'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Çavuşoğlu, Haiti'nin yeni Dışişleri Bakanı Joseph'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: AA




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