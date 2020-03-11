Çavuşoğlu, Haiti'nin yeni Dışişleri Bakanı Joseph'i tebrik etti
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşı Joseph'i arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak: AA
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