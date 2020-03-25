Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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