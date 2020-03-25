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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA




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