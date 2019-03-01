Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (3)

'S-400'LER SONBAHARDA TESLİM EDİLECEK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir yerel televizyonu kanal 26'ya konuk oldu. S-400 ve Patriot alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"S-400'lerle ilgili müzakereler bitti ve anlaşma imzalandı. Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık zaten. Patriot konusunda en son 2 yıl önce Amerikalılara gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi, müzakereler başladı. Bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var, füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız. Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat, ikincisi teslim süresi, üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi."

Patriotların alınmasında Türkiye'nin şartları olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğini söyledi. Amerika'nın kendi kongresinden onay alması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika'nın şart koşması önemli değil. En önemlisi Amerika'nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan, Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardır. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır" ifadelerini kullandı.

DHA