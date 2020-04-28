Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. telekonferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgınla mücadelede çok taraflı kuruluşlarda iş birliği ve eş güdüm konularını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, salgına karşı korunmasız ülkelere destek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA