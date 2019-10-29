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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

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Kaynak: DHA

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