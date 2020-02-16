Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

MÜNİH/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış, ancak Afganların önderliğinde ve sahipliğinde bir barış süreci ile mümkündür. Kardeş Afgan halkının daima yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA