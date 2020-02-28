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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA




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