Çavuşoğlu: “Nihat Zeybekçi, İzmir’i bir dünya kenti yapacaktır”

İzmir Balık Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nihat Zeybekçi, bugüne kadar üstlendiği bütün işlerde çok başarılı olmuştur. Hem belediyeciliği çok iyi biliyor hem de dünyayı çok iyi biliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, sabah saatlerinde İzmir Balık Hali'ne balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Bakan Çavuşoğlu bereket diledi. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Zeybekçi'ye gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Zeybekçi'ye destek olmak için İzmir'e geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Nihat Zeybekçi bugüne kadar üstlendiği bütün işlerde çok başarılı olmuştur. Hem belediyeciliği çok iyi biliyor hem de dünyayı çok iyi biliyor. Belediye başkanı seçildiği zaman İzmir'e neler yapabileceğini biliyoruz. Alt yapıdan üst yapıya kadar projelerini de görmeye başladık. İzmir'i bir dünya kenti yapacaktır" diye konuştu.

Balıkçı esnafının gösterdiği ilginin bir sebebinin de geleceğe yönelik umutları olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah belediye başkanı seçildikten sonra daha modern tesisleri İzmir'imizde inşallah gerçekleştirecektir. Hem İzmir'deki insanları mutlu edecek projelerle hem de İzmir'i dünya kenti yapacak projelerle İzmir'imizi ihya edeceğine inanıyoruz. Bizimde desteğimiz tamdır" şeklinde konuştu.

Zeybekçi'den altı yeni liman müjdesi

Çavuşoğlu'na desteği için teşekkür eden Zeybekçi, 1 Nisandan sonra İzmir'deki balıkçı barınaklarını balıkçı limanları haline getirerek, limanlarda balık işleme, depolama ve sevkiyat hususunda da farklı bir alternatif yaratacaklarını söyledi.

İzmir'i bir balıkçılık merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Zeybekçi, "İzmir'i balıkçılık anlamında da hem ihracat kapısı hem de Ege Deniz'indeki bütün balıkların işleme alanı haline getirmek istiyoruz ve hedefliyoruz. Altı tane balıkçı limanını inşallah önümüzdeki dönemde İzmir'de planlıyoruz. İzmirli balıkçımız şuandaki olduğu noktalardan daha modern alanlara kavuşacak. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

Kaynak: İHA