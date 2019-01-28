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Çavuşoğlu, Pedersen ile bir araya geldi

DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Çavuşoğlu, Pedersen ile bir araya geldi

DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki siyasi süreç konuşuldu.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve son durum ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin Pedersen'e görevinde desteği ve beklentilerinin ifade edildiği vurgulandı.

DHA

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