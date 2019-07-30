Çavuşoğlu: Sincan’a bir gözlem heyeti gönderiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in daveti üzerine Sincan'a gözlem heyeti göndereceklerini açıkladı.

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Uygur Türklerinin durumunu ele aldıklarını ve Çin'in daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti göndereceklerini açıkladı.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerinin durumunu ele aldık. Çin'in daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA