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Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA




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