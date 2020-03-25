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Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Dacic telefonda görüştü.Bakan Çavuşoğlu, bugün ayrıca, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ve Pakistanlı...

Çavuşoğlu, Sırbistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Dacic telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, bugün ayrıca, Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukadoum ve Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA




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