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  3. Çavuşoğlu: Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz (2)

Çavuşoğlu: Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz (2)

EK FOTOĞRAFLAR

Çavuşoğlu: Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edeceğiz (2)

EK FOTOĞRAFLAR

DHA


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