Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ’tan Kurtarma Toplantısı"na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan Kurtarma Toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna iştirak etti.

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